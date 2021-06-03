Akçaburgaz Mahallesi'nden başlayan ve sonrasında Haramidere'de bulunan dere ile birleşerek Marmara Denizi'ne dökülen yağmur suyu kanallarına bırakılan renkli atıklar vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor.

Sanayi bölgesindeki yağmur suyu kanalı, bırakılan atıklar nedeni ile mavi renge büründü. Kanalın, Haramidere'deki kanala akan bölümüne daha önce de mavi ve kırmızı renkte atık bırakılmıştı.

Kötü koku yayılıyor

Aynı sorunun bir aydır devam ediyor olması vatandaşların tepkisine neden oldu. Kanaldan bırakılan atıklar nedeniyle çevreye kötü koku yayılıyor.

Haramidere'de bulunan derenin renkli akmasının nedeninin kot yıkama atölyelerinin bıraktığı atıklar olduğu tespit edilmişti. Akçaburgaz Mahallesi'nden akan kanalın da bu yüzden renkli aktığı iddia ediliyor.