Kuvvetli yağışın Zonguldak'ta bu gece, Bartın çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.