Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak ve Bartın için sağanak uyarısı
Zonguldak ve Bartın çevrelerinde bugün akşam saatlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.
Kuvvetli yağışın Zonguldak'ta bu gece, Bartın çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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