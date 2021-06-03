Yerin altından kaynayarak çıkan suyun oluşturduğu Ceyhan Nehri'nin doğduğu Elbistan'da belediye ekiplerince 2 yıl süren çalışma sonucu gölet yapıldı.

Ceyhan Nehri'nin kaynaklarından biri olan Kaynarca mevkisinde yapılan ve ismini de buradan alan 8,5 hektar büyüklüğündeki Kaynarca Göleti, kaynağı yerin altından kaynayarak çıkan su olma özelliğinden dolayı kendi kendini temizleyebiliyor.

Göletin bu özelliği nedeniyle biyolojik gölet olduğunu söyleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, içerisinde yüzülebilen ve çevresinde rekreasyon çalışmalarının sürdüğü göletin dünyanın en büyük biyolojik göleti olduğunu aktardı.

[Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz]

"Guinness'e müracaat etik"

Guinness'e müracaatta bulunduklarını anlatan Gürbüz, şöyle devam etti:

"Kaynaca Göleti 8.5 hektarlık bir gölet. Dünyanın en büyük biyolojik göleti olarak şu an için çalışılıyor. Biz bu konuyla ilgili de Guinness'e de müracaat etik. Zannediyorum onların bir hakem süreci var, inceleme aşamasında. Gölet kendi suyunu üretiyor, herhangi bir arıtma olmadan kaynadığı için kendi temizliğini de yapıyor. Burada aynı zamanda yüzülebiliyor, etrafını da ona göre dizayn ettik. Dünyanın en büyük havuzu Şili'de bir tatil köyünde ve 8 hektar büyüklüğünde. Biz 8,5 hektarlık bir alan düzenleyerek onu da geçmiş olduk. Elbistan'da böyle bir biyolojik göletin olması, hem su sporlarıyla ilgili birtakım imkanlar vermesi hem de insanımıza bir yaşam konforu sağlamış olması açısından çok değerli. Guinness'in bunu tescillemesi ile göletimizi tüm dünyaya da tanıtmış olacağız."