Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 11:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tunceli'de karda mahsur kalan yaban keçisi kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli'de karda mahsur kalan yavru yaban keçisi MUDAK üyelerince kurtarıldı. Yaban keçisi, yapılan kontrollerin ardından Munzur Vadisi Milli Parkı'na bırakıldı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2 metreyi aşan kar kalınlığı, son günlerde yiyecek bulmak için dağlardan inen koruma altındaki yaban keçilerinin yaşamını da etkiledi.
Kar içinde yürümekte zorluk çeken yavru yaban keçisi, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri tarafından fark edildi. Bölgeye giden ekipler, bitkin halde kardan mahsur kalan yaban keçisini kurtardı.
Bitkin düştüğü sanılan yaban keçisini kucağında taşıyan ekip, yaban keçisini Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilere teslim etti.
Kontrol edilen ve sağlığının iyi olduğu belirtilen yaban keçisi, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda doğal ortamına bırakıldı.
Etiketler: Doğal Yaşam Milli Parklar Tunceli
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