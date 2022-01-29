Uludağ'ın eteklerinde bir binicilik merkezinde atlı snowboard yapılmaya başlandı. Bir at tarafından çekilen snowboardçular, yokuş yukarı ve düz zeminde kayak yapıyor.

Uzun yıllardır kayak sporu ile ilgilenen ve ilk kez atlı snowboard yapan Şule Özcan, ''Dün at binmek için Bursa’ya geldim. Tabiat Binicilik Merkezindeki hocalarımın aklına değişik bir fikir geldi. Beni at ve snowboard ile harmanlamak istediler. Benim de snowboard malzemelerim yanımda olduğu için böyle bir çılgınlık yaptık. İlk defa denedik ve çok hoşuma gitti'' dedi.

''Atı süren hocaların tecrübeli olması gerekiyor''

Pistlerde kaymak ile bu şekilde kaymanın çok farklı olduğunu belirten Özcan, ''Biz yokuş yukarı çekme mantığını sadece telesiyejlerde yaşıyoruz. O yokuşları, rampaları hızla yukarı çıkmak çok güzel bir duygu olduğunu deneyimlemiş oldum. Yeterli kar olup kayak pisti olmayan yerlerde, atla bu sporun yapılmasını isterim. Ağaçların arasından giderken bile snowboard yapmanın çok farklı olduğunu görmüş oldum'' diye konuştu.

Bu sporu yapmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Özcan, şunları söyledi:

''En önemli husus, atı süren hocaların tecrübeli olması gerekiyor. Çünkü bir canlı olarak önünüzde at koşturuyor. At farklı davranışlar sergileyebiliyor. Arkasından birinin kayarak gelmesi alışık olmadığı bir şey olduğu için, kayakçının ve atı kullananın tecrübeli olması gerekiyor. At birden durabiliyor. Ânî tepkilerine karşı kendinizi kontrol ediyor olmanız gerekiyor''