Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Polis bu kapsamda, kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaparken, şehrin giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında da önlem aldı.

Polisin adreslere yaptığı baskınlarda ve uygulama alanında durduğu araçlarda yapılan aramalarda, kaçak 1 milyon 580 bin makaron, 510 kilogram tütün, 26 bin doldurulmuş sigara, 6 bin paket sigara, 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.