Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 09:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 11 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Adana polisinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, 1 milyon 580 bin kaçak makaron ve 510 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Polis bu kapsamda, kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaparken, şehrin giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında da önlem aldı.
Polisin adreslere yaptığı baskınlarda ve uygulama alanında durduğu araçlarda yapılan aramalarda, kaçak 1 milyon 580 bin makaron, 510 kilogram tütün, 26 bin doldurulmuş sigara, 6 bin paket sigara, 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Makaron Polis
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