Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, iki bölgede Cezayir, Afganistan, Tunus ve Fas uyruklu 15 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Bulgaristan Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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