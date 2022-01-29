Gelen çalıntı araç ihbarını değerlendireren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

Yurt dışından kaçak yollarla getirilen araçlara, Türkiye'de kaza yapmış ve trafikten çekilmiş araçların şasi ve motor numaralarının verildiği tespit edildi.

Altı ay boyunca yüzlerce kameradan araçları inceleyen ekipler, change işlemini gerçekleştiren 13 kişiyi belirledi.

10 milyon lira değerindeki 38 araca el konuldu

20 Ocak'ta Bursa merkezli olarak başlatılan operasyon Aydın, İstanbul, Edirne, Ankara, Kocaeli, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Balıkesir, Kütahya, Nevşehir ve Çorum illerinde de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan 38 araca el konuldu, Türkiye'de bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklu bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan aramalarda 36 numaratör, 18 noter vekaletnamesi ve araç satış belgesi, 6 plaka, 4 araç ruhsatı ve yabancı araç alım satımında kullanılan resmi belgeler ele geçirildi.

11 şüpheli tutuklandı

23 Ocak'ta Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen E.Ş. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, İ.B., A.B., F.B., B.B., M.B., S.K., S.V., T.Y., İ.T., Ş.D. ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun yurt dışı ayağı için çalışmalar devam ediyor.