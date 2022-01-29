Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 06:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Lastikleri patlayan tanker alev aldı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'e giden tanker sürücüsü, aracın lastiklerinin alev aldığını fark etti. Akaryakıt istasyonunda duran aracın lastikleri patladı, tanker aniden alev aldı.
Uşak'tan İzmir'e giden tanker sürücüsü Aziz Tuna, aracının lastiklerinden çıkan alevleri fark edip, Manisa'daki bir akaryakıt istasyonunda durdu.
Tuna'nın yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği lastikler büyük bir gürültüyle patladı. Tanker aniden alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Patlama nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü Tuna, Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumu iyi.
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