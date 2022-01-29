Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 02:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ulaşıma kapatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminin İstanbul yönü, kar temizleme çalışması nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Çalışmaların saat 03.30'da sona ermesi bekleniyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyolun Bolu Dağı Tünel Bölgesi'ndeki viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için çalışma başlattı.
Karayolları ve polis ekipleri, otoyolda seyreden sürücüleri Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi.
Araç trafiğinin tamamen durmasının ardından çalışmaya başlayan karayolları ekipleri, viyadükler üzerinde sol şeritte biriken karları püskürtme araçları ile yolun dışına atıyor. Temizlenen yolda tuzlama çalışması yapılıyor.
Otoyolun İstanbul İstikametine ulaşımın saat 03.30'da yeniden açılması bekleniyor.
Etiketler: Bolu
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