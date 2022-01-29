Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 00:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katili kardaki ayak izi ele verdi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, evinde başından tabancayla vurularak öldürülen Erdem Özdemir'in katil zanlısını polis, kar üzerindeki ayakkabı izleri ve güvenlik kameralarını inceleyerek yakaladı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya’nın Akyazı Batakköy Mahallesi'nde yaşayan Erdem Özdemir'e 27 Ocak’ta ulaşamayan iş arkadaşları, Özdemir'in evde cansız bedenini buldu.
Evde Özdemir'i ölü bulan arkadaşları, 112 Acil Sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.
İnceleme başlatan polis, kar üzerindeki ayakkabı izleri ve güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli şahsı tespit etti.
Polis, Ö.K'yi Adapazarı ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli 39 yaşındaki Ö.K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Ö.K, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.K'ye silah temin ettiği belirlenen 48 yaşındaki Ş.İ.Ö. hakkında da yasal işlem yapıldı.
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