Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 23:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da dolandırıcılık operasyonu: 35 gözaltı
Sahte bahis kuponlarını sosyal medyada paylaşarak, yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 35 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak Salı günü sosyal medya platformlarını kullanarak sahte bahis kuponları paylaşan ve yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran 35 şüpheli tespit edildi.
Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 32 şüpheli ise tutuklandı.
Etiketler: Ankara Dolandırıcılık Sosyal Medya Bahis Polis
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