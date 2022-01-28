İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak Salı günü sosyal medya platformlarını kullanarak sahte bahis kuponları paylaşan ve yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran 35 şüpheli tespit edildi.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 32 şüpheli ise tutuklandı.