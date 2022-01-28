Balıkesir S.S Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunulan proje kabul edildi.

İmzalanan protokol kapsamında 15 mahalleden daha önce istihdam edilmemiş kadın çiftçiler, 6 aylık eğitimle sertifika aldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından bütçesi hazırlanan proje kapsamında düzenlenen törende çiftçi kadınlara 15 koyun ve 1 koç hibe edildi.

“Hayvancılıkta ithal eden değil, ihraç eden konumdayız”

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Gönen Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, bölgeden gelen projelerin her zaman daha önemli olduğunu söyledi.

Işıkgece, Türkiye'nin son 19 yılda koyun sayısının yüzde 80 arttığını anlattı:

"57,4 milyon sayısına ulaştık, Cumhurbaşkanımızın eylem planına aldığı kişi başına 1 koyun projemiz var. Bizim koyun sayımızı artırmamız gerekiyor, bu anlamda yılda sadece koyunculukla ilgili yaptığımız projelere 1 milyar lira para veriyoruz. Bu işi bakanlığımız çok destekliyor. Kadınlarımız da bu işe elini değdirdiği zaman bereketi artıyor, bizim işe olan inancımız artıyor. 2021 yılının 11. ayı sonuçları itibariyle 185 bin baş koyun ihraç ettik. Yani biz Türk Cumhuriyetlerine, Orta Doğu ülkelerine koyun satan bir ülkeyiz. Dolayısıyla hayvancılıkta gelinen noktada ithal eden değil, ihraç eden konumdayız. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında da birinci sıradayız. Çok iyi bir yol izliyoruz."

“Sadece sayıyı değil niteliği de arttırıyoruz”

Vali Hasan Şıldak’ta, Balıkesir'de gerek tarımda gerekse diğer hizmet alanlarında uyumlu çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Proje bazlı çalışmaların güzel sonuçlar doğurduğuna değinen Şıldak, "Baktığımız zaman kooperatifimiz pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. Kadın kooperatiflerimiz çok önemli, ilimizde sayısı hızla artıyor. Milletvekillerimizin, büyükşehir belediyemizin bu konuda büyük destekleri var. Sadece sayıyı artırmakla kalmıyoruz, niteliği de yükseltiyoruz" dedi.

Protokol Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Bandırma Koyunculuk Enstütüsü, Tarım İl müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Umay Çiftlik ve S.S Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından imzalandı.

Törene, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.