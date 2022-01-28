Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolu kardan kapanan mahallelerdeki bebek ve çocuğun yardımına UMKE ekipleri yetişti
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallelerde rahatsızlanan çocuk ile bebeğe, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ulaştı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Komuta Merkezine, Hani ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi'nde yaşayan 3 yaşındaki Azat Kılıç'ın demir kapı altında kalması sonucunda yaralandı.
Eğil ilçesine bağlı Selman Mahallesi'nde yaşayan 4 aylık Serhat Lale'nin de solunum sıkıntısı şikâyetlerinin bulunduğu ihbarı yapıldı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahallelere Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Bölgede belediye ekiplerince yapılan yol açma çalışmasının ardından UMKE ekipleri hastaların evlerine ulaştı.
Kılıç ve Lale, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Diyarbakır Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji UMKE
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