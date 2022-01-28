Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yozgat'ta E-88 kara yolunda Akdağmadeni ilçesinden Yozgat istikametine giden M.A.B. yönetimindeki otomobil, Doğankent beldesi yakınlarında U.E'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
Otomobilde bulunan O.Ö, R.B. ve N.B. kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki M.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Ambulans Trafik Kazası Yozgat
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