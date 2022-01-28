Düzce’de Konuralp-Düzce hattında çalışan otobüse binen 51 yaşındaki H.K, bir süre sonra rahatsızlandı.

Yolcuların durumu fark etmesi üzerine aracı durduran şoför Cabbar Potak, 112 Acil Servis’i aradı.

Bu esnada otobüste bulunan ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen bir genç H.K.’ye müdahale etti.

Şoför Potak, güzergahından çıkarak rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirdi. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolcunun otobüsle hastaneye getirilme anı ve tıp fakültesi öğrencisinin müdahalesi, araç içi kameraya yansıdı.