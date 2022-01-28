Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 21:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Düzce'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.
Düzce’de Konuralp-Düzce hattında çalışan otobüse binen 51 yaşındaki H.K, bir süre sonra rahatsızlandı.
Yolcuların durumu fark etmesi üzerine aracı durduran şoför Cabbar Potak, 112 Acil Servis’i aradı.
Bu esnada otobüste bulunan ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen bir genç H.K.’ye müdahale etti.
Şoför Potak, güzergahından çıkarak rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirdi. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yolcunun otobüsle hastaneye getirilme anı ve tıp fakültesi öğrencisinin müdahalesi, araç içi kameraya yansıdı.
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