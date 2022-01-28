AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, 81 il teşkilatıyla hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik başlattı.

Şehir merkezlerinde ve kırsal alanlarda farklı noktalara gidildi. Teşkilat mensupları, hayvanseverler ve gönüllüler ele ele verdi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da çalışmalarda bizzat yer aldı.

“BizeEmanet” kampanyası

81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmada, sıfır atık malzemeleri geri dönüşümle sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Meclis’te kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu’nu hatırlattı. “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın çağrısıyla yerel yönetimlerimiz can dostlarımız için harekete geçti” dedi.

Sosyal medyada da farkındalık oluşması için çalışma başlatıldı. “BizeEmanet” etiketi, Türkiye gündeminde en üst sıralarda yer aldı.