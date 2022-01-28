Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Safranbolu kanyonlarında buz sarkıtları oluştu
[Fotoğraf: AA]
UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan tarihi evleri ile ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki kanyonlarda buz sarkıtları oluştu.
Geleneksel konakların bulunduğu Karabük’ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye düştü.
Safranbolu'nun etrafını çevreleyen kanyonlarda uzunlukları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
İlçeye gelenler soğuk havaya aldırış etmeden ortaya çıkan eşsiz manzarayı izledi, fotoğraf çekti.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Karabük Meteoroloji UNESCO
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