Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 19:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri uzatıldı
[Fotoğraf: DHA]
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, COVID-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığı duyuruldu.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün önerisi üzerine açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin sürelerinde düzenlemeye gidildi.
Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki COVID-19 izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldı denildi.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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