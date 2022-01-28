15 Ocak günü Balıkesir'de Manyas Gölü'ne açılan ve kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki Osman Arı'yı arama çalışmalarına geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle ara verildi.

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle çalışmalara yeniden başlandı.

Çalışmalara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına ait 3, Manyas Kaymakamlığına ise bir dron ile devam ediliyor.

Kayıp balıkçı Osman Ali Arı'nın oğlu İsmail Arı, arama çalışmalarında 13. güne ulaşıldığını ve babasının bulunmasını temenni ettiklerini söyledi.

Aramaların kayıp balıkçı bulunana kadar devam edeceği açıklandı.