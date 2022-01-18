Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçı 3 gündür aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kaybolan balıkçının bulunması için arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.
Balıkesir'de, Hamamlı Mahallesi'nden Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki balıkçı Osman Arı'yı arama çalışmaları sürüyor.
Dün akşam saatlerine kadar yürütülen çalışmalarda Arı'ya ulaşamayan AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başladı.
Botlarla göle açılan ekipler, dalgıç kıyafetleriyle gölde Arı'yı aramayı sürdürüyor
Gölde ve sazlık alanlarda arama yapan ekiplere iz takip köpeği, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ve Komando timi de eşlik ediyor.
Etiketler: Balıkesir
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