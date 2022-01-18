Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Zonguldak'ta fırtına: Kayaya çarpan yelkenli battı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir yelkenli, limanda kayalara çarparak battı.
İlçede dünden bu yana etkili olan fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.
Fırtına nedeniyle Ereğli Limanı içerisinde bağlı olan bir yelkenli, kayalara çarparak parçalandı ve battı.
Fırtına 20 Ocak'a kadar sürecek
Ereğli Kaymakamlığı da bölgede 20 Ocak'a kadar sürecek fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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