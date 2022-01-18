Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Ekim 2021'de açılışı gerçekleştirilen Başkent Millet Bahçesi'nde seferlere başlayan nostaljik tramvay, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Çeşitli sosyal donatıların yer aldığı 637 bin metrekarelik alandan oluşan millet bahçesini 20 dakikada gezme imkanı sunan tramvayın 6 durağı bulunuyor.

İlk olarak 2,7 kilometrelik hat üzerinde bir tramvayın seferlere başladığı bahçede, talep üzerine bu sayı ikiye çıkartıldı.

Ziyaretçiler fotoğraf çektiriyor

Başkent Millet Bahçesi'nde çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet ve su gösteri havuzu gibi alanları tramvay ile gezme fırsatı bulan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Nostaljik tramvaya ilişkin bilgi veren vatman Erdoğan Gökçe, Millet Bahçesi'nin açılmasıyla tramvayın faaliyetlerine başladığını, 20 dakikalık periyotlarla turlarını yenilediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Binen insanlar çok memnun. Ankara'da hiç tramvay olmadığı için insanlar ilk defa kentte görüyor. O yüzden çok memnunlar. Yoğunluk, hafta içi ve hafta sonuna göre değişiyor. Hafta sonu için 50 tur yapıyoruz. Ankaralılar tramvayı kentin başka yerinde göremezler. Gelip ziyaret de edebilirler. Tramvayın içinden ve dışından hatıra amaçlı fotoğraf ve video çeken çok kişi var. Çocuklar, gençler beni bazen durdurup dışarıdan hatıra fotoğrafı da çektiriyorlar."

"Onlara burayı göstermek için getirdim"

İstanbul'da yaşayan anne ve babasını Millet Bahçesi'ne gezmeye getiren Caner Tortop da emeği geçenlere teşekkür etti:

"Onlara burayı göstermek için getirdim. Ankara'da nostaljik tramvay yoktu ama İstanbul'da vardı. İstanbul'da daha önce binmiştik ama Ankara'da bir değişiklik olmuş oldu. İstanbul'u yaşıyormuşuz gibi oldu. Çok güzel bir etkinlik oluyor."