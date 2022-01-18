Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Elmalık ve Kaynaşlı mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır tonajlı tırların İstanbul ve Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor.

[Fotoğraf: AA]

Ağır tonajlı tırlar ve kamyonlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor.

Canlı yayın sırasında tır buzlu yolda kaydı

Bölgedeki son durumu aktaran TRT Haber ekibinin canlı yayın sırasında, buzlanan yolda bir tır kontrolü kaybederek kaydı. Tırın son anda durmasıyla olası bir kazanın önüne geçildi.