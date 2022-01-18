Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 11:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Bolu Dağı'nda yoğun kar: Tırın kayma anları canlı yayına yansıdı
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiliyor. TRT Haber canlı yayını sırasında buzlanan yolda bir tır kaydı. O anlar kameraya yansıdı.
Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Elmalık ve Kaynaşlı mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu.
Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır tonajlı tırların İstanbul ve Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor.
[Fotoğraf: AA]
Ağır tonajlı tırlar ve kamyonlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor.
[Fotoğraf: İHA]
Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor.
Canlı yayın sırasında tır buzlu yolda kaydı
Bölgedeki son durumu aktaran TRT Haber ekibinin canlı yayın sırasında, buzlanan yolda bir tır kontrolü kaybederek kaydı. Tırın son anda durmasıyla olası bir kazanın önüne geçildi.
Etiketler: Bolu Kar Yağışı Trafik
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