Olay saat 10.50 sıralarında meydana geldi. Adliye önünde nöbet tutan polislere M.G. adlı şahıs bıçakla saldırdı.

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, güvenlik görevlilerince sözlü ve havaya ateş etmek suretiyle yapılan uyarılara uymayan şahıs, bacağından vurularak yakalandı ve hastaneye sevk edildi.

Çağlayan Adliyesi önünde bariyerleri aşarak bir polisi bıçakla yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi. Detaylar @trthaber’de.https://t.co/aVdkHxHuYl pic.twitter.com/s0As6bxhpD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2022

Olaya müdahale sırasında seken merminin isabet etmesiyle yaralanan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Memuru M.F.Y. hastaneye sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.