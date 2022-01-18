Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Oğuzhan Pamuk'un kullandığı otomobil, Çınarlıdere Mahallesi girişinde, tekstil fabrikasına işçi taşıyan İbrahim Çalık idaresindeki servis minibüsü ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüs şoförü Çalık, servisteki Nevin Karabaş, İdris Güngör, Emine Karaca, Elif Demir, Yaşariye Şirin, Bircan Demirci, Fatmanur Kaçar, Yeşim Karaca, Şükrü Selçuk Öztaş, Nuray Arıcı, Fatma Aydoğdu ile sürücü Pamuk, otomobildeki Kemal Özer ve Hüseyin Kokaş yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Malkara ve Keşan devlet hastanelerine kaldırıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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