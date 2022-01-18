Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 123 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısıyla ilgili 123 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Adana'da yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısında, Ali Telli'ye verilen 123 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Ali Telli hakkında mahkemece tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Mersin'de yapılan aramalarda hükümlünün izine ulaşılamadı.
Adana'da Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla Telli'nin merkez Seyhan ilçesinde bulunduğunu belirledi.
Bölgeye giden ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Adana Bireysel Silahlanma Mersin
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