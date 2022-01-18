Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Edirne'de, FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Güvenlik güçleri, Bosnaköy köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan F.G.'yi yakaladı.
Terör örgütüyle ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Terörle Mücadele FETÖ
Son Haberler
- 10:59
- 11:02
- 11:01
- 10:46
- 10:46
Sıradaki Haber
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz