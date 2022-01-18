Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 10:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı. Yakalananlardan dördünün FETÖ üyesi olduğu belirlendi.
Sınırlar Hudut Kartalları ile korunuyor, yasa dışı geçişler engelleniyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları'nın Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladığını duyurdu.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/uRgLbAECQD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2022
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ üyesi olduğu belirlendi.
Etiketler: FETÖ Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan
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