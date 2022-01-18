İki kardeş sobayı tutuştururken kendilerini yaktı
İstanbul Arnavutköy'de iki kardeş, yakmaya çalıştıkları kömür sobasının bir anda parlamasıyla alevlerin içinde kaldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iki kardeşin vücutlarında ciddi yanıklar oluştu.
Dün akşam saatlerinde, İmrahor Mahallesi'nde, 20 yaşındaki Beyza K. ve 15 yaşındaki kardeşi Belinay K., ısınmak için evdeki kömür sobasını yakmaya çalıştı.
İki kardeş, sobanın parlamasıyla bir anda alevlerin içinde kaldı. Üzerlerindeki kıyafetlere sıçrayan alevler iki kardeşin yaralanmasına sebep oldu.
İki kardeşin vücutlarında ciddi yanıklar oluştu
Kendi imkanlarıyla alevleri söndüren iki kardeşin yardım çığlıklarına komşuları koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, sobadaki alevlere müdahale ederek olası bir yangının önüne geçerken, vücutlarında ciddi yanıklar oluşan 2 kız kardeş sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
İki kardeşin hastanedeki tedavisi sürüyor.
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