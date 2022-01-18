Dün akşam saatlerinde, İmrahor Mahallesi'nde, 20 yaşındaki Beyza K. ve 15 yaşındaki kardeşi Belinay K., ısınmak için evdeki kömür sobasını yakmaya çalıştı.

İki kardeş, sobanın parlamasıyla bir anda alevlerin içinde kaldı. Üzerlerindeki kıyafetlere sıçrayan alevler iki kardeşin yaralanmasına sebep oldu.

[Fotoğraf: DHA]

İki kardeşin vücutlarında ciddi yanıklar oluştu

Kendi imkanlarıyla alevleri söndüren iki kardeşin yardım çığlıklarına komşuları koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sobadaki alevlere müdahale ederek olası bir yangının önüne geçerken, vücutlarında ciddi yanıklar oluşan 2 kız kardeş sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

İki kardeşin hastanedeki tedavisi sürüyor.