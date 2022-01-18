Kırsal Taşlıca Mahallesi Serçe Limanı açıklarında devriye gezen, Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, denizde zodyak bot içinde sürüklenen kişiler olduğu ihbarını aldı.

Yunanistan sınırına 150 metre kala bulunan bota yanaşan ekipler, 25 düzensiz göçmeni kurtararak, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirdi.

Doktor kontrolünden geçirilen ve Suriye ve Burma uyruklu olduğu tespit edilen, aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 25 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçak göçmenler, ifadelerinde, Yunan askerleri tarafından botlarının motoru bozularak, Türk kara sularına itildiklerini söyledi.