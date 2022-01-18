Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 09:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kırsal Taşlıca Mahallesi Serçe Limanı açıklarında devriye gezen, Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, denizde zodyak bot içinde sürüklenen kişiler olduğu ihbarını aldı.
Yunanistan sınırına 150 metre kala bulunan bota yanaşan ekipler, 25 düzensiz göçmeni kurtararak, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirdi.
Doktor kontrolünden geçirilen ve Suriye ve Burma uyruklu olduğu tespit edilen, aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 25 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaçak göçmenler, ifadelerinde, Yunan askerleri tarafından botlarının motoru bozularak, Türk kara sularına itildiklerini söyledi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik
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