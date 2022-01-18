Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen kamyon Anadolu Otoyolu'nda ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen kamyon, ulaşımda aksamaya neden oldu.
İstanbul istikametinde seyreden Mehmet K. idaresindeki kamyon, Bolu-Batı gişeleri mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul yönündeki ulaşım, iki şeritten kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Ankara Bolu İstanbul Trafik Trafik Kazası
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