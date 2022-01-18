İçerenköy Mahallesi Seyhan Sokak'taki 8 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı dairede oturan, vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen kadını kurtardı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Apartmanın üst katlarında oturanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.