Onlar, hızlı intikal etmeleriyle bilinen motosikletli polis timleri. Trafiğin kilitlendiği anlarda bile çok kısa süre içerisinde olay yerine ulaşıyorlar. Emniyetin göz bebeği trafiğin "şahinleri" onlar.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde 21 şahin polis görev yapıyor.

Dilek Zengin de o polislerden biri. 20'si erkek olan şahinlerden tek kadın motosikletli polis o.

Dilek Zengin, "Hiç motor tecrübem yoktu. Motor kursu açıldığında yapabilir miyim diye düşündüm. Kendimi denemek istedim açıkçası. Yaptım oldu" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Dilek Zengin yaklaşık bir aylık zorlu eğitimlerin ardından Diyarbakır'ın ilk ve tek kadın şahin polisi oldu. Zengin şimdi sokakların huzur ve güveni için görevinin başında.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, kadın şahin polislerin sayısını arttırmayı hedefliyor.

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Mehmet Emek