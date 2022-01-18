Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 10 kilo 355 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Konya'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yürüttükleri çalışma ve teknik takibin ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 kişinin üst aramasında ve uyuşturucu nakledildiği tespit edilen 2 araçta, 10 kilo 355 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 8 kişi tutuklandı.
Etiketler: Konya Narkotik Polis Uyuşturucu
Son Haberler
- 10:59
- 11:02
- 11:01
- 10:46
- 10:46
Sıradaki Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz