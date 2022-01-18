Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pelitözü Göleti'nde su seviyesi düştü
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te yağış azlığı nedeniyle Pelitözü Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 35 metre çekildi.
Bilecik merkezine 7 kilometre uzaklıkta, 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip Pelitözü Göleti, 1980'li yıllarda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sulama amaçlı oluşturuldu.
Florası zengin olan, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla da özellikle yaz aylarında ilgi görüyor.
Çevresinde kafe ve restoranların da inşa edildiği gölet, kış mevsiminde işletmelerin kapalı olması ve havaların soğumasıyla sessizliğe büründü.
Suları 35 metre çekildi
Yağış azlığı nedeniyle göletin su seviyesi düştü. Pelitözü Göleti'nde suların kıyıdan yaklaşık 35 metre çekildiği görüldü.
Gölette, kıyıdan itibaren çekilmenin en yoğun gözlendiği noktalar dron ile havadan görüntülendi.
Etiketler: Bilecik
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