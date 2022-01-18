Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 6,5 ton gıda imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da belediye ekiplerinin yaptığı denetimler kapsamında bir depoda son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 6,5 ton gıda ürünü bulundu. Depo sahibine ceza kesilirken, ürünler de imha edildi.
Zabıta ekipleri, fahiş fiyat ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik, gıda satışı yapılan iş yerlerini denetledi.
Ekipler, bir depoda satışa hazır bekletilen 6 ton küflenmiş hurma ile kuru yemişlere el koydu.
[Fotoğraf: AA]
Küflenmiş hurmaları yıkayarak tekrar satışa sunmaya çalışan depo sahibine cezai işlem uygulandı.
Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri de bir depoda son kullanma tarihi geçmiş 65 kilogram çekirdek, 80 kilogram fıstık, 100 kilogram badem, 100 kilogram lokum ve 165 kilogram yer fıstığı ele geçirdi. Ürünlere el konulurken, depo sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Şanlıurfa
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