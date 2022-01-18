Zabıta ekipleri, fahiş fiyat ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik, gıda satışı yapılan iş yerlerini denetledi.

Ekipler, bir depoda satışa hazır bekletilen 6 ton küflenmiş hurma ile kuru yemişlere el koydu.

[Fotoğraf: AA]

Küflenmiş hurmaları yıkayarak tekrar satışa sunmaya çalışan depo sahibine cezai işlem uygulandı.

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri de bir depoda son kullanma tarihi geçmiş 65 kilogram çekirdek, 80 kilogram fıstık, 100 kilogram badem, 100 kilogram lokum ve 165 kilogram yer fıstığı ele geçirdi. Ürünlere el konulurken, depo sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]