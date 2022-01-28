TRT Vericiler Daire Başkanlığının tüm Türkiye'de yaklaşık bin istasyonu bulunuyor.

Bu istasyonlar 24 saat kontrol altında. Hem arızada hem de normal şartlarda personel bu istasyonlara zorlu koşullarda çıkıyor.

Vericilerin teknik bakımı oldukça zor. Verici anteninin yaklaşık 70 metre olması sebebiyle ekibin bakımı yapabilmesi için ilk 50 metreye çıkması gerekiyor.

Bu çalışma arıza bakımlarında sürekli yapılıyor. Ekip zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürüyor.

"Bütün zorluğu unutturuyor"

Normal otomobillerin yollarda zorlanması sebebiyle paletli kar aracı kullandıklarını söyleyen TRT İstanbul Vericiler Bölge Müdürü Ahmet Maden, "Yaklaşık 12-15 dakika arasında yol gidiyoruz. Yolun çoğu kısımlarını kendimiz kontrol etmemiz gerekiyor. Kar direkleriyle ki şu anki havamız açık ama tipide yolu göremediğiniz zaman arabayı devirme ve uçurumdan yuvarlanma gibi riski var." dedi.

Zorlu şartlarda bakım yaptıklarını söyleyen Vericiler Başteknisyeni Korhan Rüzgar da, "Bu işin güzel tarafı var. Anadolu'nun birbirinden güzel ezgilerini, nağmelerini, maç yayınlarını, hava durumunu, yurttan haberleri dinleyicimize izleyicimize ulaştırmak bütün zorluğu unutturuyor." açıklamasında bulundu.

Haber: Ferhat Özkaner

Kamera: Mustafa Tuncal