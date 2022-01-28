Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Balıkesir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 15 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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