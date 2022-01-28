Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otoyolda İETT otobüsünden indirilen yolculardan tepki
İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsü şoförünün, güzergahı kapalı olduğu gerekçesiyle otoyol kenarında indirdiği yolcular duruma tepki gösterdi.
İstanbul'da, Tekstilkent-Taşoluk seferini yapan otobüsün şoförü, dün akşam saatlerinde Sultangazi-Arnavutköy yolunda ilerlerken güzergahın kapalı olduğunu belirterek, yolcuları yol kenarındaki Memba Durağı'nda indirdi.
İETT otobüsünden indirilen yolcular, otoyol kenarından yürüyerek Arnavutköy'e ulaşmaya çalıştı.
Yolcular, otoyol kenarında yürürken duruma tepkilerini de dile getirdi.
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