Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 14:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji'nin verilerine göre, hava sıcaklıkları iç kesimlerde artacak, Marmara'da ise mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sevindirici haber geldi. Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor.
Yarın ve hafta sonu hava sıcaklığı artacak. Batı'da mevsim normallerine yaklaşacak. İstanbul'da ise kar beklenmiyor.
MGM'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "29 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, Marmara'da mevsim normalleri civarında olacağı ve diğer yerlerde de mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edildiği belirtildi.
Haftalık Hava Durumu— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 28, 2022
(29 Ocak - 4 Şubat 2022)
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/SA2iBbBZCv
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Hava Sıcaklıkları Marmara Bölgesi
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