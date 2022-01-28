Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Kastamonu için çığ uyarısı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Meteoroloji, Kastamonu için çığ riskine karşı uyardı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden Kastamonu için uyarı yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Meteoroloji Kastamonu Çığ
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