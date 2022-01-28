Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden Kastamonu için uyarı yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.