Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te çöken tentenin altında kalan kişi öldü
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te binanın çatısındaki kar kütlesinin düştüğü market tentesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Şehitkamil ilçesi Emek Mahalle'sinde Ahmet Demirkıran (50), alışveriş yaptığı marketten çıktığı sırada binanın çatısındaki kar kütlesinin düşmesi sonucu çöken market tentesinin altında kaldı.
Ambulansla önce özel bir hastaneye ardından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Demirkıran müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Gaziantep Kar Yağışı
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