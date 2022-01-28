Eski Beşiktaş yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği kimin çektiği belirlendi.

Cinayet ile ilgili Suphi Malgaz isimli kişi emniyete giderek ifade verdi. Verdiği ifadeler ile saldırının sebebi ile ilgili birçok detay ortaya çıktı.

Malgaz ifadesinde, ihtilafın bir gayrimenkul satışından kaynaklandığını söyledi.

Gökhan Karakan, Malgaz'a 1 milyon 480 bin lira karşılığında ev sattı. Malgaz daha sonra bu evi kısa süre sonra 1 milyon 600 bin lira karşılığında başkasına sattı. Karakan, bu satışı öğrenince Malgaz'dan 100 bin lira ekstra ödeme istedi.

Cinayet 65 bin TL için mi işlendi?

Taraflar, cinayetten birkaç gün önce buluştu. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Suphi Malgaz'ı temsilen toplantıya katıldı. Karşı taraf ise yanında Drej Ali lakaplı Ali Yasak'ın yeğeni Kadir Yasak'ı getirdi.

Taraflar, evi satın aldıktan sonra daha fazla ücrete satan Malgaz'ın 65 bin lira ödeme yapması konusunda anlaştı ve ayrıldı.

Mahmutyazıcıoğlu, bu buluşma sonrasında temsil ettiği Malgaz'ın bu ücretin yazılı akit karşılığı vermesi şerhini koydu. Bunun üzerine karşı taraf Mahmutyazıcıoğlu'nu telefonla arayarak tehdit etti.

Tetiği çeken tespit edildi

Bu bilgiler ışığında cinayet işlenen restoran ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Kayıtlarda Ali Yasak, Kadir Yasak ve 3 kişinin kimliği tespit edildi. Ateş edenin Kadir Yasak olduğu belirlendi.

Gökhan Karahan ve cinayet esnasında olay yerinde olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Aralarında Ali Yasak ve Kadir Yasak'ın da olduğu 4 kişi halen aranıyor.