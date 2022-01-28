Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 1127 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Defne ilçesinde evinin bodrumunda 1127 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki satışının önlenmesi için yapılan çalışmalarda Tavla Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı.
Ekipler, evin bodrumunda satışa hazır 1127 litre sahte içki buldu.
Ev sahibi A.Y. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Sahte İçki
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