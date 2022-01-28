İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki satışının önlenmesi için yapılan çalışmalarda Tavla Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı.

Ekipler, evin bodrumunda satışa hazır 1127 litre sahte içki buldu.

Ev sahibi A.Y. gözaltına alındı.