İstanbul Kartal'da, polis ekipleri, 26 Ocak'ta Gümüşpınar Mahallesi'nde Safura Gülistan'ın öldürülmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin detaylı inceleme başlattı.

Öldürülen Safura Gülistan'ın kayınpederi Galip G'nin polisi arayarak gelinini öldürdüğünü söylediği ve teslim olduğu belirlendi.

7 kişi gözaltına alındı

Daha sonra, maktulün eşi Abdurrahman G., kayınvalidesi Medine G., kocasının akrabalarından Ferhat G., Mehmet Sıddık G., Necdet G. ve Mehmet Zekeriya G. de olayla ilişkileri olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Kayınpeder, gelinini öldürdüğünü itiraf etti

Şüphelilerin ifadeleri üzerinden yürütülen araştırmada, aile üyelerinin, kocasını aldattığından şüphelendikleri Safura Gülistan'ı babasının evine gönderdikleri ve daha sonra geri aldıkları, bir süre sonra da öldürülmesine karar verdikleri ortaya çıktı.

Katil zanlısı Galip G'nin ifadesinde, gelinini bir süredir takip ettiğini, oğlunun aldatıldığından emin olduktan sonra eve giderek gelinini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gelinini öldüren Galip Gülistan polise teslim olmuştu

Kartal'da, Galip Gülistan, gelini Safura Gülistan'ı tartışmanın ardından başından ateş ederek öldürmüştü.

Olayın ardından Galip Gülistan polise giderek teslim olmuştu.