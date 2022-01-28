İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte faaliyet gösteren bir kargo firmasına operasyon düzenledi.

Dedektör köpeği "Onix"in de katıldığı aramada, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan bir pakette bebek yatağı ve yorgan kılıfı içerisinde 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.