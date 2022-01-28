Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'yi geçen yıl 30 milyon kişi ziyaret etti
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz yılda Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısının 30 milyonu geçtiğini açıkladı.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısını paylaştı.
Açıklamasında, "Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti" ifadelerine yer verdi.
Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) January 28, 2022
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy Turizm
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