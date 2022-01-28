Antalya’nın Manavgat İlçesinde "Haydi çocuklar kartopu oynamaya" sloganıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "Kar-ne Şenliği" kapsamında Toros Dağları'ndan 50 kamyonla 350 ton kar ilçe merkezine taşındı.

Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne dökülen karla oynayan çocuklar, kardan adam yaptı.

Şenlikte yapay püskürtme makinesiyle katılımcıların üzerine kar yağdırıldı. Çocuklar ve aileleri, güneşli havada karla oynamanın keyfini yaşadı.

"Hayatlarında hiç kar görmemiş çocuklar var"

Sucuk ekmek ve pamuk şekerinin dağıtıldığı etkinlikte çocuklar, balon standı ile şişme oyun gruplarında eğlendi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yarıyıl tatilinde çocukları karla buluşturmak istediklerini söyledi.

Akseki ilçesindeki Toros Dağları'ndan yaklaşık 350 ton kar getirdiklerini vurgulayan Sözen, "Belki de hayatlarında hiç kar görmemiş çocukların da aralarında bulunduğu birçok çocuğumuzun eğlendiğini görmek bizler için de büyük mutluluk. Kar şenliğimiz 3 gün boyunca sürecek" dedi.