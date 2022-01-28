TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Adana'da beyaz perdeye yansıdı.

Şehit aileleri ve gaziler sinema salonunu doldurdu. Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in hikayesi büyük bir beğeniyle izlendi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz bugün burada Adana Emniyet Müdürlüğü olarak şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile birlikte kendi yaşadıklarımızı hem tekrar gözden geçirmek, yaşadıklarımızı hatırlamak, hüzünlendik onları yaşadık. Onlarla birlikte bir araya geldik hüzünlüyüz. Şehitlerimizi ve gazilerimizi anıyoruz."

Kırıkkale'de duygu dolu anlar yaşandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde de filmin gösterimi yapıldı. 7'den 70'e yoğun katılımın olduğu filmde, duygu dolu anlar yaşandı.

1 Ocak'tan itibaren vizyona giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmine ilgi her geçen artıyor.